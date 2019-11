© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torino-Inter 0-3 (12' Lautaro, 32' De Vrij, 55' Lukaku)

A metà strada fra l’arrabbiatura, la delusione e la rassegnazione. Era un mix di emozioni diverse, Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Inter. Una partita che ha evidenziato i limiti tecnici e caratteriali dei suoi, mai realmente in grado di impensierire l’Inter e di far pensare alla possibile rimonta. “E’ inaccettabile”, il messaggio di Mazzarri in sala stampa commentando gli errori difensivi evidenti dei suoi che hanno permesso all’Inter di trovare la via della rete per ben tre volte, sempre con una certa facilità.

Ma la scarsa solidità difensiva dei granata non è l’unica nota stonata di serata. Perché anche in attacco, nonostante alune occasioni da gol create, la squadra è sembrata ben al di sotto dei propri standard. D’accordo, l’infortunio di Belotti ha pesato e Handanovic è stato miracoloso su De Silvestri in chiusura di primo tempo. Ma dal 12’, minuto del vantaggio nerazzurro, anche in fase offensiva era lecito attendersi qualcosa di diverso che in realtà non è arrivato. Ecco spiegati, senza troppi giri di parole, i voti insufficienti per tutti gli interpreti offensivi (e ovviamente anche per quelli difensivi). Ed in attesa delle gare di domani, la classifica inizia a farsi difficile. Perché la zona Europa è già lontana 8 punti. Mentre quella salvezza solo 5.