© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham riapre la partita ad Amsterdam: il 2-1 porta la firma di Lucas Moura, che finalizza nel migliore dei modi un contropiede degli inglesi. Lancio di Rose, primo controllo del brasiliano che porta avanti la palla; poi arriva proprio Lucas, che batte Onana in uscita bassa. È ancora presto per parlare di qualificazione in bilico ,ma gli Spurs ci sono e si fanno sentire dall'Ajax.