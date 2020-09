Il Tottenham chiama l'Inter per Skriniar: chiesti 60 milioni. Se parte, nerazzurri su Milenkovic

Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra Tottenham e nerazzurri per Milan Skriniar. Gli Spurs hanno chiesto informazioni per il giocatore senza contropartite in cambio: c'è volontà da parte dei londinesi di prenderlo. La richiesta iniziale è stata da 60 milioni di euro. Se il centrale dovesse lasciare Milano, il primo nome sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina, per il quale i viola chiedono 40 milioni.