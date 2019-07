© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kieran Trippier è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid e Mauricio Pochettino guarda in Italia per sostituirlo. Il Tottenham, come riporta Sky Sport, sta pensando infatti a due protagonisti della Serie A per raccogliere l'eredità del terzino inglese: si tratta di Elseid Hysaj del Napoli e Alessandro Florenzi della Roma.