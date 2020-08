Il Tottenham regala Doherty a Mourinho: così Aurier-Milan torna a essere possibile

Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Tottenham nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo con il Wolverhampton per il trasferimento di Matt Doherty. L'arrivo del laterale irlandese alla corte di Mourinho, in particolare, potrebbe liberare Aurier in direzione Milan. Il laterale ivoriano, seguito dai rossoneri, è stato definito un obiettivo fuori portata da Massara nella conferenza di presentazione della stagione ma in caso di partenza di Calabria i rossoneri potrebbero tornare prepotentemente sul classe 92'.