© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un Tottenham con Harry Kane e uno senza. Paradossalmente è molto meglio la versione senza centravanti, cercato dal Real Madrid come dopo Benzema e valutato pressoché incedibile da parte del club di Pochettino. Il quattordici gennaio gli Spurs sono rimasti senza il proprio attaccante, causa infortunio alla caviglia. Quattro gare in Premier League, quattro vittorie: contro Fulham, Watford, Newcastle e Leicester, quasi a spregio di Harry Kane. Subito dopo il suo rientro, un punto in cinque partite, con l'Arsenal, salvati da Lloris versione pararigori.

In Champions stessa musica, con il 3-0 - a valanga - contro il Borussia Dortmund. L'unica sconfitta è quella in semifinale di League Cup contro il Chelsea, un obiettivo decisamente laterale per gli Spurs. Il bilancio recita chiaro: 5 vittorie e una sola sconfitta: ora Kane, infortunatosi anche oggi alla caviglia, sarà valutato nei prossimi giorni.