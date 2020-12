Il Tottenham vuole Khedira e non è l'unico club. Ma prima serve la rescissione con la Juve

Fuori dal progetto Juventus e con un contratto in scadenza a giugno, il centrocampista tedesco Sami Khedira quasi certamente lascerà il club bianconero già a gennaio. Per settimane le due parti hanno provato a trovare l'accordo per la rescissione, senza però arrivare a una fumata bianca. La Juventus è pronta a liberarlo gratis ma deve trovare l'accordo col giocatore, che chiede un conguaglio per firmare la risoluzione dell'accordo

Per 'Sky Deutschland', le offerte per ingaggiare Khedira a parametro zero non mancano: il Tottenham è il club maggiormente interessato, ma in Premier ci sono anche Manchester United, West Ham ed Everton. In Bundesliga, infine, occhio al Lipsia.