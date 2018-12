Il tramonto di Robben e Ribery: gli anni passano, il Bayern guarda oltre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robben e Ribery, Ribery e Robben. Per anni, tifosi del Bayern Monaco o semplici appassionati della Bundes, hanno legato i successi del club bavarese alle gesta, ai gol, dei due funamboli d'attacco. "Ma a giugno terminerà l'avventura al Bayern di entrambi", aveva ammesso, non senza emozione, il presidente Uli Hoeness nelle scorse settimane. Perché la carta d'identità non è più una loro alleata e la voglia di rinnovamento, dopo anni di batoste europee, è ben presente nelle menti e nei cuori dei vertici della società. Arrivati al Bayern nel 2007 (Ribery) e nel 2009 (Robben), insieme hanno collezionato quasi 200 reti e segnato l'ultima decade di calcio bavarese, guidando il club a tanti e vari successi. Ma come detto, a fine anno, tutto potrebbe cambiare. Quasi sicuramente per Robben, molto probabilmente per Ribery, per il quale negli ultimi giorni sembra comunque essere arrivata un'apertura al rinnovo annuale da parte del club. Molto, in tal senso, dipenderà dalla seconda parte della stagione e soprattutto dalle condizioni fisiche con cui il francese arriverà a giugno. Intanto, entrambi, continuano a divertirsi e a risolvere le gare.

Intanto, fuori dal campo, i rispettivi entourage hanno già iniziato a sondare le varie possibilità: per Robben tutto lascia pensare ad un ritorno in patria. O al PSV, dove l'esterno si è affermato come big del calcio europeo, o al Groningen, squadra del cuore del giocatore. Per Ribery, invece, la situazione è più ingarbugliata e si presta a svariati e molteplici: come detto c'è un possibile rinnovo nell'aria, ma intanto i suoi agenti hanno raccolto interessi da Francia, Turchia, Emirati Arabi, Cina e Stati Uniti.