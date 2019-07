© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Roma hanno visto gli scatoloni ed è partito subito l'allarme. Solo che Sergej Milinkovic-Savic ha cambiato casa in città, non s'è trasferito altrove, almeno per adesso. "Via solo per una proposta indecente", ha detto Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste. Solo che quell'offerta a tre cifre non c'è stata la scorsa stagione e anche inferiore, non è arrivata sulla scrivania del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Milinkovic è un nome apprezzato e ammirato da Fabio paratici, direttore sportivo della Juventus. E' sul taccuino del Paris Saint-Germain, pure, che lo studia, ha manifestato un'interesse e anche l'intenzione di fare una proposta. Solo che le richieste di Lotito non sono state accolte da nessuno, pure dal Real Madrid e dal Barcellona. Vorrebbe partire, fare un salto altrove, ma 80 milioni non li ha offerti nessun club. Per questo trasloca, sì. Ma solo di casa a Roma, per adesso.