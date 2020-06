Il tridente CR7-Dybala-Bernardeschi funziona: con lui è tornata la Juventus

vedi letture

Il Corriere della Sera analizza la gara della Juventus contro il Bologna di ieri, vinta dai bianconeri per 2-1. Ventiduesimo gol per Cristiano Ronaldo, ottavo su calcio di rigore, tornano le sue reti e quelle di Paulo Dybala e arriva la Juventus. Segnali chiari, quello che arrivano da Bologna, che arrivano prima dello snodo fondamentale in chiave Scudetto. Il tridente con Bernardeschi funziona, soprattutto per merito dell'argentino.