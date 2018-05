Il triplo salto e un sogno per l'attacco: il punto sul mercato del Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Triplo salto: il mercato del Parma non può prescindere dalla considerazione che tre anni fa giocava in Serie D e ora si troverà a dover affrontare la Serie A. Bellissimo, ma i crociati, pur avendo già gettato le basi, hanno bisogno di un deciso upgrade per affrontare da protagonisti il massimo campionato.

Un portiere, due centrali, un terzino. Queste dovrebbero essere le priorità: Frattali rimarrà ma agirà da secondo, per il ruolo di titolare si pensa al ritorno di Antonio Mirante. Ma nel mirino c'è anche Marco Sportiello, e potrebbe spuntare Alex Meret. In difesa, la fascia sinistra dovrebbe essere già completa, con Gagliolo (che sarà riscattato) come titolare e Anastasio riserva: il giovane è in prestito dal Napoli fino al 2019. A destra, difficile che rimanga Mazzocchi, mentre Gazzola, uno dei pochi con esperienza in A, potrebbe doversi alternare con un innesto più giovane. Al centro, difficile la conferma di Sierralta, in prestito dall'Udinese: non è una prima scelta di D'Aversa, le parti comunque si vedranno. Lucarelli ha già annunciato il suo addio, rimarranno Di Cesare e Iacoponi: rosa da completare con un paio di innesti.

Il giusto mix. Quello da inseguire a centrocampo: l'esperienza, per ora, la darà soprattutto Munari. Scozzarella e Scavone ne hanno, ma non in Serie A. Per Dezi (altro riscatto in arrivo) può essere l'occasione di brillare nel massimo campionato. Con Barillà probabile partente, e Vacca incognita, la dirigenza dovrebbe completare il reparto con un paio di innesti di qualità per affrontare la Serie A.

Il sogno. Ha fattezze chiare: quelle di Mario Balotelli, sogno mai celato di mezzo campionato. Complicato, come tutti i sogni: Balo piace un po' a tutti in Italia, anche per il riscontro mediatico che può portare. Più semplice, per certi versi, arrivare a Giampaolo Pazzini. Sulle permanenze, certi Da Cruz e Siligardi (da verificare la tenuta fisica), si lavora col Napoli per tenere Amato Ciciretti: lo scenario è quello migliore per tenere il Gordo in Emilia.