Il turnover tattico di Allegri: la Juve torna camaleonte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esperimenti dal sapore vintage in casa Juventus. E Massimiliano Allegri si inventa il turnover tattico, non solo a livello di giocatori. Contro il Bologna ha scelto il 3-5-2, almeno sulla carta. Cancelo va a sinistra perché manca un terzino che possa far rifiatare Alex Sandro, in attacco Dybala e Cristiano Ronaldo saranno più soli e liberi di scambiare nello stretto, chissà. In difesa, non torna la BBC ma la BBB: Benatia al posto di Chiellini. È una Juve che, come sempre, dice no al dogmatismo tattico e si schiera quasi a specchio rispetto a un Bologna fin qui tutto fuorché irresistibile. È il camaleonte di Allegri. Chissà se basterà a far tornare al sorriso Dybala.