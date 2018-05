Il Valencia gela l'Inter: fumata nera per il riscatto di Joao Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo e l’Inter si allontanano sempre di più. Fumata nera - sottolinea La Gazzetta dello Sport - nel recentissimo contatto fra il club nerazzurro e il Valencia. Non sembrano esserci infatti margini di trattativa per un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2019: o Suning paga il riscatto di 35 milioni entro il 30 maggio oppure il ragazzo rientra a Valencia, dove avrebbero già in mano offerte da almeno 50 milioni provenienti dalla Premier League e anche da Madrid, sponda Real.