Il Valencia prova a chiudere per Dalot del Porto. Ci sono anche tre italiane

Il Valencia, scrive A Bola, sta cercando di stringere per Diogo Dalot del Porto. L'esterno nelle scorse settimane è stato accostato a diverse big europee fra cui Juventus, Napoli e Inter. Oltre alle italiane, anche Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco hanno seguito la sua crescita in questa stagione e proprio per questo il giocatore vorrebbe prendere tempo col Valencia per aspettare una proposta più convincente da uno di questi club. La sua clausola rescissoria ammonta a 20 milioni di euro.