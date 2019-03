© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando il valore in rialzo di alcune stelle del nostro campionato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il difensore Skriniar, pagato 35 milioni nel 2017 dall'Inter, già la scorsa estate avesse attirato offerte da 60 milioni e passa. E in questi mesi il suo rendimento è stato costante, se non è proprio migliorato. Inevitabile che dalla Premier arrivino nuove tentazioni, ma il club nerazzurro si sta attrezzando per respingerle.