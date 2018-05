Il valzer degli allenatori in Premier. Manchester è solo spettatrice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo ventidue anni, Arsene Wenger lascerà l'Arsenal ed è il segreto di Pulcinella che l'avventura di Antonio Conte al Chelsea sia agli sgoccioli. Due grandi club di Premier League destinati a cambiare, il terzo, seppur di lignaggio certo inferiore, è l'Everton, che si prepara a salutare Sam Allardyce. In tutto questo valzer, il Manchester United e il Manchester City faranno da spettatori: Josè Mourinho ha rinnovato coi Red Devils e la dinastia pare solo all'inizio. Lo stesso dicasi per Pep Guardiola, pur travolto in Champions League ma cannibale in campionato. Chi non dovrebbe subir scossoni è pure il Liverpool, con Jurgen Klopp tecnico da progetto e già meraviglioso in Champions League e lo stesso vale pure per il Tottenham di Mauricio Pochettino. Lo brama il Real Madrid, magari dall'anno che verrà. E nelle tre che cambiano, chi potrebbe arrivare? In casa Gunners, il favorito è Massimiliano Allegri, che da tempo attende una grande d'Inghilterra e il cui tempo alla Juventus potrebbe, ma non è certo, esser terminato. Zeljko Buvac, vice di Klopp che da poco l'ha lasciato, è l'ipotesi più intrigante e misteriosa, Carlo Ancelotti una concreta ma la Juve ci pensa, con forza, proprio per l'eventuale dopo Allegri. In casa Chelsea resiste l'idea Maurizio Sarri ma le strade paiono tutte indirizzate verso un futuro spagnolo, e catalano, con Luis Enrique. E l'Everton? Marco Silva, ex Watford, pare avanti su Paulo Fonseca dello Shakthar Donetsk. Mentre Manchester, intanto, è solo spettatrice interessata e incuriosita.