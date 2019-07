Il valzer dei grandi nove. Juve, Inter, Roma tra Higuain, Icardi e Dzeko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi, nella conferenza stampa d'insediamento in casa Roma, è stato ben più che franco e sincero. Ha aperto a un sogno che è pure nostalgia canaglia, della Roma e dei trofei che furono. "Higuain come Batistuta". Un diluvio di prime pagine pronte, il titolo è servito e pure la percentuale per l'arrivo del Pipita, pepita nell'ottica e nell'ambizione del dirigente, sale. Inevitabile. Il fratello-agente aveva rallentato sull'ipotesi, poi chiuso e frenato. Però il mercato ha sempre raccontato una storia diversa: Edin Dzeko in partenza, la trattativa con l'Inter in stallo ma non terminata, e i contatti via intermediari con e per Higuain in giallorosso.

Intrigo Icardi Il valzer è un ballo a tre squadre, in attesa che entrino in gioco una quarta che possa far l'offerta giusta per Mario Mandzukic. Oggi, ad oggi, la Juventus pare aver condiviso la strategia con Mino Raiola: Moise Kean resta. Sicché, nel gioco delle coppie, ovvero delle sei frecce avanzate all'arco di Maurizio Sarri, gli abbinamenti sono presto fatti. Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo, Kean e... E Mauro Icardi. O almeno questa è la pista alla quale a Ibiza ha lavorato Fabio Paratici ma che pure ha portato avanti nei contatti milanesi degli ultimi giorni. 40 milioni è la proposta che non era nel foglietto rinvenuto perché all'epoca le cifre erano diverse, ma che oggi la Juventus formulerà come prima ipotesi all'Inter. Conte lo ha messo alla porta, il club pure. Vorrebbe certamente di più ma nessuno sta facendo proposte e l'ipotesi juventina è ben gradita a Maurito. E' un valzer lungo, intricato: serve far cassa, via Higuain e anche Mandzukic, magari in Cina, forse al Borussia Dortmund, e dentro Icardi. Così l'Inter potrà puntare forte proprio su Edin Dzeko e sul sogno Romelu Lukaku. Tutti legati e coinvolti. Nel valzer dei grandi nove.