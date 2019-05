Il valzer delle panchine: rebus Inzaghi, tra Roma, Milano e Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' andato in scena oggi un summit di due ore tra la presidenza della Lazio, con Claudio Lotito, la dirigenza biancoceleste e Simone Inzaghi. Fumata grigia sul futuro del tecnico che aspetta lumi sul futuro. Che potrebbero arrivare da due direzioni, almeno ad oggi: Juventus e Milan. In casa bianconera c'è l'endorsment di Fabio Paratici e Pavel Nedved per l'eventuale approdo di Inzaghino alla Juve, anche se il rebus resta tra Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino, la chimera Pep Guardiola e non solo.

Il Milan e il dopo Gattuso Dall'altra parte, il Milan. Gennaro Gattuso è ben più che sulla graticola, la Champions League è distante e allora il tecnico della Lazio potrebbe essere il suo erede. Magari con Tare come ds? E' una delle ipotesi anche se in beninformati spiegano che Ivan Gazidis non stia facendo trapelare alcunché sulle proprie strategie. E la Lazio? Sinisa Mihajlovic vedrà Joey Saputo, presidente del Bologna, per capire il da farsi sul futuro. E' una delle idee di Claudio Lotito come Leonardo Semplici della SPAL. Ma occhio a Sergio Conceiçao, profilo top di casa Porto che stuzzica e non poco il numero uno biancoceleste.