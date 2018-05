Il valzer europeo dei big d'attacco: così può partire l'asta per Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una delle pedine più importanti del valzer degli attaccanti pronto a prender piede nell'estate che verrà, sottolinea Tuttosport oggi in edicola. Il Real Madrid è in pressing per Robert Lewandowski del Bayern Monaco che, appunto, prepara una maxi offerta per Paulo Dybala. Che piace pure all'Atletico Madrid, con Antoine Griezmann pronto a sbarcare in casa Barcellona. E se Mohamed Salah dovesse sbarcare ai Blancos, ecco che pure il Liverpool entrerebbe in corsa, con il Manchester City altrettanto pronto a salire sulla giostra della Joya.