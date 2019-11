Il VAR che non c'è in Europa League (ma nell'Under 17 sì). E paga la Lazio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'arbitro non deve essere un alibi. Non dovrebbe mai esserlo. Eppure Simone Inzaghi non ci sta dopo il rigore negato per fallo di mano di Jullien sul tiro di Ciro Immobile quando la partita è sull'1-1. "Ha condizionato la partita" ha dichiarato a fine gara il tecnico della Lazio, scosso da un incredibile e imprevedibile ko, il secondo su due contro un Celtic sulla carta inferiore ma che a un certo punto della partita sembrava una squadra di Champions League, tanto da confondere anche lo speaker che lo ha chiamato in un'occasione "Chelsea".

Tornando all'episodio contestato in casa Lazio e alla decisione dell'arbitro, il tedesco Stieler, va detto che l'assenza del VAR nella fase a gironi di Europa League (verrà introdotta a partire dai sedicesimi di finale) è di questi tempi un bell'handicap, noi che ormai siamo abituati a rivedere queste azioni con l'ausilio della tecnologia. Paradossale, considerato che i Mondiali Under 17 che si stanno disputando in questi giorni, ne possono usufruire in ogni partita.

"Se avevo in campo l'1% del dubbio, dopo aver rivisto le immagini me lo sono tolto. Era rigore" ha dichiarato Ciro Immobile. Stando al regolamento, però, la decisione arbitrale va interpretata così: Jullien sta cadendo indietro e il movimento del braccio è conseguente a quello del corpo. Il fischietto tedesco opta per l'involontarietà, sposando la linea del tecnico del Celtic Neil Lennon che nel dopo gara è stato netto: "Non era rigore". Tuttavia il braccio di Jullien era largo e non sarebbe stato di certo uno scandalo (anzi...) assegnare la massima punizione. Ma come detto, non sia un alibi. La Lazio esce quasi certamente dalla coppe pagando oltremodo errori grossolani che mai come in questa edizione dell'Europa League sono state punite con un cinismo impressionante.