Il VAR come una Clava. L'attacco di Campedelli dopo un pranzo caotico

Duro attacco del presidente del Chievo Luca Campedelli nei confronti del VAR dopo la sfida vinta dalla Fiorentina 4-3 al Bentegodi, dove il Video Assistant Referee è stato decisamente protagonista: "Non si può tacere di fronte a quanto visto oggi in campo. Inspiegabile. Sono 26 anni che faccio il presidente e non so neanche con chi prendermela, se con l'arbitro o con il VAR. Scientificamente vengono prese decisioni a vanvera. Toglietelo, se non serve. Sul rigore Lafont parte prima della rincorsa, ma siamo alle elucubrazioni mentali. Usano il VAR come una clava, e questa cosa non mi piace. Rigore su Pellissier? Se è dubbio stiamo a posto... O si riguardano tutti gli episodi e le partite durano tre ore in più, altrimenti leviamo il VAR e i suoi costi. Non va bene uno che sbagli bevendosi il té mentre guarda la televisione. Non è mia abitudine contestare gli arbitri, ma il Chievo non molla di un centimetro".



Sul gol annullato al Chievo in avvio, il VAR ha applicato il regolamento alla lettera, con l'arbitro Chiffi che è andato personalmente a rivedere l'azione incriminata al monitor prima di annullare la rete di Giaccherini. Rizzoli era stato chiaro: "Anche con il VAR ci sarà sempre qualcuno che protesterà". Il problema è la mancanza di chiarezza in certe occasioni. Perché, tanto per fare un esempio, Chiffi non è andato a rivedere personalmente l'intervento di Pezzella su Pellissier? Allo stesso modo perché non è andato a rivedere il presunto tocco di mano di Gerson che ha causato il secondo rigore per il Chievo?. La mancanza di una metro di giudizio unico porterà inevitabilmente a critiche e polemiche contro uno strumento che, almeno nell'idea generale, avrebbe dovuto portare maggior serenità.