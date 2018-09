Il Var così è inutile, parte quarta

© foto di Federico De Luca 2018

Dopo le polemiche arbitrali in Inter-Fiorentina, quelle di Fiorentina-Atalanta. Perché a Firenze è successo l'ennesimo - non il primo né l'ultimo, dopo l'erroraccio di Orsato in Inter-Juventus della scorsa annata - caso arbitrale dove il Var è rimasto colpevolmente in silenzio, dopo una valutazione sbagliata del direttore di gara.

Chiesa fa una giocata straordinaria, andando via a due difensori e aprendo un contropiede, Toloi rimonta ma non lo affronta, il giocatore della Fiorentina - forse stanco - cerca il contatto. Sembra molto l'espulsione, protagonista ancora Chiesa, con la Lazio della scorsa annata. Qui è Chiesa che va a colpire il brasiliano, mentre è già in tuffo. Giallo a Toloi e Valeri convalida il calcio di rigore senza neanche andare a vederlo.

A cosa serve il Var? Dopo il fallaccio di Troost-Ekong su Svanberg in Bologna-Udinese, clamoroso anche quello, un altro errore marchiano che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere cancellato. Basta saperlo: se gli episodi in cui è utilizzabile sono solo i falli di mano e decidere se un'azione fallosa è dentro o fuori l'area, basta saperlo. Però pagare gli assistenti del Var e poi non utilizzarli sembra davvero un qualcosa di cervellotico.