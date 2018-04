Il VAR di Champions: Juve no, cambiato solo City-Liverpool

Lo avevamo tanto criticato. Il VAR, nel momento caldo della stagione, è diventato uno strumento imprescindibile, con la speranza che venga inserito anche nelle competizioni europee per evitare l'errore umano, o meglio, minimizzarlo. Quel che capita in Serie A viene amplificato in Champions dai milioni, il prestigio e la continuità economica che solo la coppa può darti. Ma come sarebbe finita con il VAR, sempre ammettendo (e non concedendo) che sarebbe cambiato tutto?

SIVIGLIA-BAYERN MONACO

Partita tranquilla per Brych al ritorno, un po' meno all'andata per il connazionale Orsato. Appena passata la mezz'ora, sul risultato di 0-0, Escudero centra per Sarabia che prende il tempo a Bernat e infila Ulreich. Proteste del Bayern per un fallo di mano che sembrerebbe abbastanza chiaro, perché lo spagnolo prova (riuscendoci) ad allargare l'alettone e stoppare. Il VAR probabilmente avrebbe fatto annullare il gol iniziale del Siviglia: poco male, non è cambiato granché. Al ritorno Mercado stende Lewandowski dopo pochissimo, l'arbitro non se la sente di estrarre il rosso: valutazione per non rovinare la partita, ma non in linea con le disposizioni arbitrali.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Il tre a zero dell'andata, ad Anfield, sembra portarsi via quasi tutte le polemiche. Peccato che al ritorno, sul risultato di 1-0, sia stato annullato un gol regolarissimo a Sané. Karius dice no a de Bruyne, lanciato a rete, con il rimbalzo che finisce sul corpo di Milner (e non sull'accorrente attaccante del City). Sané usufruisce del gentile cadeaux per depositare in porta, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Non lo è: insomma, il City sarebbe stato 2-0 dopo 45 minuti del ritorno, il VAR avrebbe concesso la rete. E qualcosa sarebbe decisamente cambiato. A partire dall'instagram di Bernardo Silva che ha chiesto l'introduzione del VAR.

ROMA-BARCELLONA

Se il Barça si è liquefatto all'Olimpico, non si può dire altrettanto di Piqué che, sull'1-0, stende Dzeko in area di rigore. Evidente rosso, l'arbitro sorvola, il VAR avrebbe dato il cartellino al difensore del Barcellona. Diverso il caso di Fazio, perché sarebbe stato un secondo giallo, quindi probabilmente non materiale da VAR (anche se lì, per il meccanismo della compensazione, l'arbitro avrebbe comunque cacciato l'argentino, e giustamente).

E l'andata? Ci sono due rigori evidenti per la Roma, che il VAR avrebbe sicuramente ravvisato, prima su Dzeko e poi su Pellegrini. Insomma, forse l'ausilio tecnologico avrebbe tolto un po' di magia alla meravigliosa serata di martedì per i giallorossi.

JUVENTUS-REAL MADRID

Due gli episodi chiave, anzi tre. Partiamo dalla fine. Lucas Vazquez viene tamponato, sulle strisce, da Benatia. Rigore non così evidente, all'inizio e con la telecamera laterale, chiaro invece se guardato da altre inquadrature. Buffon perde le staffe e prende un rosso inevitabile, Benatia invece no, ed è un errore marchiano. Polemiche per il fallo subito da Cuadrado all'andata, al novantaduesimo, sul punteggio di 1-3. Il VAR avrebbe sorvolato evidentemente, perché il colombiano calcia molto prima di venire a contatto con il difensore. Si può obiettare che, però, come la discriminante non sia la conclusione dell'azione, bensì il fallo del difensore del Real Madrid. Visione che ci potrebbe anche stare, ma un arbitro non avrebbe cambiato il proprio metro di giudizio con il VAR, proprio perché in una zona grigia.

Insomma, tirando le somme solo il City avrebbe cambiato il proprio destino, forse. La Roma è stata brava a rimontare, il Bayern ha usufruito della sua superiorità. E la Juventus? Pagato più il momento che non la decisione in sé, perché al minuto novantatré e dopo una straordinaria prova di forza non era il finale degno. Ma la decisione, quella sì. Pattumiere varie a parte.