Il Var di Inter-Bologna, c'è il contatto del rigore. Palacio sembra fuori area

Alla fine della sfida fra Bologna e Inter, vinta al novantesimo dai nerazzurri con un rigore di Lukaku, si è scatenata la protesta dei giocatori rossoblù. Il Var ha giudicato corretto concedere la massima punizione per il contatto (che c'è) tra Orsolini e Lautaro Martinez. Il tocco è netto, ma è possibile che le lamentele fossero più per il fallo non dato a Palacio, pochi minuti prima, all'imbocco dell'area. Lì il Var probabilmente non poteva intervenire perché il fallo è giudicato fuori area. O forse perché non è stato considerato fallo l'intervento di Politano sull'argentino: anche perché poteva essere considerata chiara occasione da gol.

MANCA UN RIGORE? C'è un altro episodio che, a dir la verità, può essere visto e rivisto. Perché all'inizio del secondo tempo una ruleta di Lazaro fa venire qualche dubbio: Bani tocca o meno il pallone? Perché è evidente che calci le gambe dell'austriaco sulla riga (quindi dentro l'area) ma questa è la discriminante. Perché sembra quasi che faccia tutto Lazaro: poche proteste, niente on field review, rigore non dato. Poteva cambiare la gara, così come - eventualmente - quello di Palacio che, però, sembra fuori area.