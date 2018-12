Il VAR grazia il Milan: all'intervallo è 0-0 a Frosinone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il VAR grazia il Milan a Frosinone. All'intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, in una sfida ben giocata dai rossoneri nella prima parte. I padroni di casa crescono alla distanza e trovano anche la rete con Ciano, ma la tecnologia aiuta l'arbitro Guida e salva la squadra di Gattuso, ancora a secco.

L'approccio del Milan è molto aggressivo. I rossoneri provano subito a premere sull'acceleratore per ritrovare il gol smarrito e vanno vicini al vantaggio dopo appena tre minuti con Cutrone, che scatta sul filo del fuorigioco sul cross di Calabria e non centra clamorosamente lo specchio a due passi da Sportiello. Il Frosinone gioca tutto dietro la linea della palla ma pressa tanto e si affida a sporadiche ripartenze. Al 18' Castillejo vola in contropiede, converge sul sinistro e colpisce il palo con un colpo da biliardo. Lo spagnolo è ispirato e poco più tardi impegna il portiere di casa con una giocata alla Suso, facendo arrabbiare un po' Higuain che si era liberato in area.

L'argentino lavora tanto per la squadra, vestendo spesso i panni del rifinitore, ma non riesce a concludere verso la porta. Cosa che invece fa Ghiglione (il migliore dei suoi), che alla mezzora impegna seriamente Donnarumma per la prima volta con un esterno destro molto insidioso. I ciociari alzano la pressione mettendo in difficoltà il Milan in fase di costruzione. Ancora Ghiglione è bravo a imbeccare Beghetto sul secondo palo; l'esterno sinistro, tutto solo, non è lucido e spara in curva. Al 37' la formazione di Baroni passa: palla persa da Calhanoglu a centrocampo, Ciano mette dentro l'assist al bacio di Beghetto. Il VAR, però, strozza l'urlo in gola allo Stirpe, perché ravvisa un'irregolarità sul turco. Sale il nervosismo, il punteggio non si sblocca: all'intervallo è 0-0.