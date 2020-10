Il VAR torna protagonista col Sassuolo, Caputo è freddo dal rigore: al 58' è 2-1 sul Crotone

Quando c'è il Sassuolo in campo, il VAR è sempre protagonista. Lo è stato la settimana scorsa, con tantissime chiamate, contro lo Spezia. E lo è diventato anche nel secondo tempo della sfida col Crotone. E' grazie all'aiuto della tecnologia che l'arbitro Pezzuto assegna il penalty per un tocco di mano in area di Pereira su cross di Kyriakopoulos, poi Francesco Caputo fa il resto: freddissimo dal dischetto, sceglie un angolo e Cordaz intuisce, ma non può arrivare su quel bolide dell'ex Empoli. Al 58' è 2-1 al Mapei Stadium.

