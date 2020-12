Il Verona colpisce all'ultimo: autogol di Lazzari, Hellas avanti 1-0 sulla Lazio al 45'

A un soffio dall’intervallo, il Verona sblocca la serata dell’Olimpico e va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Il gol, segnato proprio al 45’, porta la sfortunata firma di Manuel Lazzari: azione di Faraoni a destra, cross sul secondo palo dove Dimarco colpisce verso la porta. A pochi passi dalla linea, l'esterno ex SPAL cerca di rinviare ma batte Reina: a caldo, la deviazione sembra decisiva. Tante proteste laziali, sia per un possibile fallo a inizio azione sia perché la palla pare uscire dal campo sul traversone di Faraoni. Un finale entusiasmante, per un primo tempo che di emozioni non ne ha regalate tantissime. Ma ora è un’altra partita. E la Lazio non ha Acerbi, uscito per infortunio al 28'.