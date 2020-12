Il Verona espugna anche l’Olimpico e mette la freccia: 2-1 alla Lazio, altro KO in casa per Inzaghi

Verona batte Lazio 2-1: decidono l’autorete di Lazzari e il gol di Tameze. Momentaneo pareggio di Caicedo.

L’Olimpico resta terreno stregato per la Lazio, che nel suo stadio di casa non vince in campionato dal 24 ottobre contro il Bologna e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Udinese. A Roma vince l’Hellas Verona, che porta a casa i tre punti e il sorpasso in classifica sui biancocelesti, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica alle spalle della Juventus. Il tutto, a pochi giorni da un'altra vittoria esterna, quella conquistata a Bergamo contro l'Atalanta. Senza Luis Alberto e per oltre un’ora senza Correa, Simone Inzaghi paga dazio dopo le fatiche di Champions League, “tradito” da due suoi tenori come Immobile e Milinkovic-Savic, incapaci questa sera di prendersi la squadra sulle spalle. Ci prova il solito Felipe Caicedo, autore dell’inutile 1-1 dopo il vantaggio su autogol di Manuel Lazzari. L’Hellas risponde con il collettivo e la capacità di reinventarsi: Adrien Tameze piazza la zampata da centravanti che non è, gli scaligeri offrono maggiore resilienza alle assenze e tutto sommato meritano la vittoria in una gara non sempre bellissima, anche grazie all’ennesima prova del proprio portiere, Marco Silvestri, che nel finale sale in cattedra sul disperato forcing biancoceleste. E blinda un successo prezioso, anzi preziosissimo per chi sogna l’Europa.

LE SCELTE INIZIALI: PAROLO IN DIFESA, SALCEDO CENTRAVANTI - I biancocelesti devono rifiatare e Inzaghi li ridisegna. Emergenza in difesa: con Acerbi e Radu gioca Parolo. A centrocampo c’è Akpa Akpro, in attacco con Immobile ecco Caicedo. Juric, anche lui alle prese con qualche assenza lì dietro, risponde con Barak e Zaccagni alle spalle di Salcedo in attacco: solo panchina per Di Carmine.

PRIMO TEMPO BLOCCATO, OUT ACERBI - La gara inizia su ritmi alti. La Lazio si presenta dalle parti di Silvestri in maniera pericolosa, soprattutto con Immobile che però non capitalizza un regalo di Barak. Ma non si sblocca e non vive di grandissime emozioni, giocata soprattutto su diversi errori individuali: dopo un quarto d’ora, Juric fa capire a Lovato che vuole toglierlo ma lo lascia in campo. Alla mezz’ora Inzaghi è costretto a un cambio in difesa: Acerbi non ce la fa, dentro Hoedt. Ma la magia delle reti bianche non sembra volersi rompere.

LAZZARI NELLA PORTA SBAGLIATA ALL’ULTIMO - La rompe una bella azione dell’Hellas, che arriva ad affondare sulla destra con Faraoni. Cross sul secondo palo, Dimarco tira ma non sembrerebbe trovare la porta. La centra invece Lazzari, che cerca di rinviare ma batte Reina. Al 45’ è 0-1 all’Olimpico, e ci sarebbe addirittura spazio per il raddoppio scaligero: Tameze manda Zaccagni a tu per tu con l’estremo difensore spagnolo, ma sarebbe davvero troppo e l’ex Liverpool evita il clamoroso doppio svantaggio al rientro negli spogliatoi.

CAICEDO PRIMA DELLA ZONA CAICEDO - La ripresa inizia con la Lazio che, non frastornata ma vogliosa di raggiungere il pareggio, lo trova con il bomber dei gol pesanti. Ci pensa Caicedo, raggiunto da una bella imbucata in verticale di Lazzari: l’ecuadoriano si gira e batte Silvestri. Gran gol, la Lazio respira e si porta sull’1-1.

MA SI FA MALE DA SOLA - Dopo lo sfortunato autogol di Lazzari, anche il 2-1 del Verona porta la firma di un giocatore biancoceleste. In questo caso, l’autore materiale del gol è Tameze, schierato nell’inedita veste di centravanti da Juric, ma grandi responsabilità sono sulle spalle di Radu che, pressato da Salcedo, sbaglia un retropassaggio. L’ex Atalanta ne approfitta, salta Reina (poi ammonito per proteste) e deposita oltre la linea di porta. Il pari laziale è durato appena 11 minuti.

Incassato lo svantaggio, Inzaghi, che ha già buttato dentro Correa, manda in campo anche Pereira e Fares nel tentativo di riaprire la gara. Il Tucu, almeno, la sveglia. Silvestri diventa protagonista su Milinkovic, poi Immobile si fa murare il tiro. Il finale è un forcing assoluto e senza tregua alla porta degli ospiti, murata da quel gran portiere che è diventato Silvestri.

Il tabellino

LAZIO-HELLAS VERONA 1-2

(56’ Caicedo; 45’ aut. Lazzari, 67’ Tameze)

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi (28’ Hoedt), Radu; Lazzari (81’ Fares), Milinkovic-Savic, Leiva (65’ Escalante), Akpa Akpro (81’ Pereira), Marusic; Caicedo (65’ Correa), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Barak, Veloso, Dimarco; Salcedo (75’ Colley), Zaccagni (87’ Lazovic); Tameze (69’ Favilli). Allenatore: Ivan Juric.

Ammoniti: 59’ Akpa Akro, 64’ Caicedo, 67’ Reina, 87’ Fares nella Lazio. 74’ Salcedo, 78’ Magnani, 90’+1 Colley nell’Hellas Verona.