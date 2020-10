Il Verona fa la partita, ma in vantaggio c'è il Parma. All'intervallo è 1-0 firmato Kurtic

Al Tardini, all'intervallo, è 1-0 in favore del Parma. Alla squadra di casa per il momento sta bastando la zampata di Kurtic dopo trenta secondi circa.

Neanche il tempo di sistemarsi comodi ai propri posti, che l'incontro si è già sbloccato: lampo Parma subito in avvio con la traccia verticale di Laurini per Karamoh, che ha spazio da attaccare davanti a sé e lo fa bene, servendo poi un assist al bacio per l'inserimento di Kurtic, e il più facile dei tap-in. Accusato lo svantaggio, e rischiato pure di subire la seconda rete ducale subito dopo, sempre con Karamoh pericoloso, ecco che esce fuori l'Hellas Verona. Prima Favilli impegna Sepe, ma è in fuorigioco, poi il portiere di casa deve scaldare ancora i guantoni, per fermare un'ambiziosa conclusione dalla distanza di Barak. Faraoni quindi va ad un centimetro dal pareggio, dovendo però fare i conti con un intervento difensivo da urlo di Pezzella, che con la testa alza la conclusione a botta sicura proprio sulla linea di porta. Prova dunque a suonare la carica per i suoi Gervinho, che semina avversari in velocità ma finisce poi con l'allargare troppo la conclusione in diagonale. È però solamente un'occasione isolata, perché il Verona continua a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio, con lunghe offensive che però non portano a pericoli degni di nota. Anzi, per poco non è ancora Kurtic, in conclusione di frazione e dopo un marchiano errore di Tameze, a firmare il raddoppio, con Silvestri salvato da una deviazione, e poco dopo dalla posizione defilata da cui calcia Gervinho. Appena prima del recupero, infine, costretto ad uscire il giovane Lovato per un guaio fisico: al suo posto dentro Lazovic.