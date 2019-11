Il Verona in Nazionale - Rrahami guida i suoi. Buon riposo per Kumbulla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sosta di attesa per l'Hellas Verona, alle prese con più di un infortunato. Buone prove da chi è stato chiamato a giocare con la propria rappresentativa, anche a livello giovanile.

RRAHMANI CAPITANO SCONFITTO, ASSIST AMRABAT - Cinque giocatori impegnati con le rispettive Nazionali per l'Hellas, fermandosi ai calciatori di prima squadra. Due sconfitte per Amir Rrahmani, capitano del Kosovo, in campo per tutti i minuti della doppia sfida a Repubblica Ceca e Inghilterra. Meglio è andata a Sofyan Amrabat col Marocco: titolare nello scialbo pareggio contro la Mauritania, è stato decisivo (sempre partendo dal primo minuto) nel 3-0 rifilato al Burundi. Due vittorie con l'Italia Under 21 per Claud Adjapong, entrato nella ripresa del 3-0 all'Islanda e titolare nel 6-0 all'Armenia. Tre gare per Eddie Salcedo, positivo ma rimasto a secco nelle altrettante vittorie dell'Italia Under 19. Oltre un'ora di gioco per Andrea Danzi nel 4-2 della nostra Under 20 alla Svizzera in Elite League.

SPERANZA KUMBULLA - Uscito al 16' della gara contro il Brescia, Marash Kumbulla non è stato convocato dall'Albania: il riposo nella sosta lo avvicina al rientro, ma non è detto succeda già contro la Fiorentina. Difficile il recupero di Veloso, che pure ha approfittato della pausa per ricaricare le pile.