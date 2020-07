Il Verona trova il sostituto di Kumbulla: c'è l'accordo con la Roma per l'arrivo di Cetin

E' fatta per Mert Cetin, prossimo rinforzo per la difesa del Verona che si appresta a salutare Kumbulla a fine stagione (Lazio e Inter restano le due candidate, ndr). Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è stato raggiunto l'accordo con la Roma per il classe 1997 che si trasferirà in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto fissato a 15 milioni a favore dei giallorossi. Nelle prossime ore verranno limati anche gli ultimi dettagli e l'affare diventerà ufficiale.