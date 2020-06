Il via libera arriva in extremis: alle 21 torna il calcio, oggi riparte la Coppa Italia

A meno di 24 ore dal fischio d’inizio di Juventus-Milan, arriva finalmente l’annuncio più atteso: “Ho firmato il nuovo DPCM, da domani ok alla Coppa Italia”. A darlo, ovviamente, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In extremis, per usare un eufemismo: tutto è organizzato da tempo, con tanto di novità regolamentari e orari.

Alle 21 torna il calcio. Niente supplementari. Tutti pronti, alle nove di sera. È questo il momento in cui il calcio italiano ripartirà ufficialmente, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia Covid-19. Niente tifosi allo stadio, per quello si deve ancora attendere. Ma intanto è già qualcosa. Il via libera non poteva arrivare prima? Mistero, anche se da giorni qualsiasi esponente politico della maggioranza lo dava per scontato. Evidentemente (prova ne sia il rinvio del calcetto) non è stato semplice arrivare a una versione definitiva. Torna la Coppa Italia, non tornano i supplementari: Juve e Milan ripartono dall’1-1 dell’andata (Napoli e Inter dall’1-0 per gli azzurri). Se il risultato dopo 90 minuti sarà lo stesso, si andrà direttamente ai calci di rigore. Un calcio nuovo, anche da questo punto di vista.