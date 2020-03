Il vicecampione del mondo del Liverpool: Lovren è quello che servirebbe alla Lazio?

La risposta è sì. Senza diritto di replica: ha fisico, esperienza e qualità. Sarebbe l’acquisto perfetto per una squadra che dovrebbe - vista la situazione meglio usare sempre il condizionale - partecipare alla prossima Champions, a più di dieci anni dall’ultima volta (era il 2007-08). Il 30enne quest’anno è finito dietro nelle gerarchie di Klopp al Liverpool e complice la crescita di Gomez e la leadership indiscussa di Van Dijk ha giocato soltanto 14 partite (9 in Premier). Ma nel passato è stato una colonna portante dei Reds, così come lo è della Croazia, con cui nel Mondiale in Russia del 2018 ha raggiunto la finale, poi persa contro la Francia di Giroud. Che potrebbe, chissà, essere un suo prossimo compagno alla Lazio.

Perché la Lazio in estate farà dei colpi di questo tipo, il ds Tare ne ha fatti alcuni simili anche nel passato. Klose e Leiva i più riusciti: giocatori con un curriculum internazionale che possano dar lustro al club, qualità alla squadra e supporto nella crescita dei giovani biancocelesti. Tornando a Lovren, la trattativa non è semplice. Perché la sua quotazione al momento rimane alta e è di poco inferiore ai 20 milioni (fonte Transfermarkt). Prezzo che potrebbe scendere in estate, visto che ha il contratto in scadenza nel 2021 e i margini di rinnovo col Liverpool sono ridottissimi. Se quindi il cartellino può diventare alla portata della Lazio, diverso è il discorso per l'ingaggio. Adesso il centrale croato prende 5,2 milioni di sterline, troppi per le casse di Formello, dove si potrebbe adottare una strategia già usata nel passato in questi casi: garantire meno soldi ma per più tempo (tre-quattro anni).

L’attuale situazione impone però calma, le notizie odierne richiamano tutti ad altri problemi ben più importanti. Lovren è soltanto un nome, un’ipotesi di una pista percorribile in futuro. Il suo profilo calza con quello che potrebbe servire alla Lazio, che quando finirà quest’emergenza, perché finirà, vorrà farsi trovare pronta con le idee molto chiare sul da farsi.