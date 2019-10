Fonte: Video a cura di Francesco Benvenuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha ingaggiato un maestro di calcio. E' il commento andato per la maggiore questa estate, nei giorni in cui il club rossonero ufficializzava l'ingaggio dell'ex allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo per dare il via a una nuova era, a un ciclo che s'è bruscamente interrotto tre mesi dopo. "Giampaolo è bravo, è uno dei più bravi in assoluto. E' un maestro", disse Arrigo Sacchi. "E' stata una scelta facile, rapida e logica. Calcisticamente superlogica", le parole di Boban in sede di presentazione.

Nei giorni dell'ufficialità di Giampaolo al Milan si espose pubblicamente anche l'ex amministratore delegato Adriano Galliani: "Anche io contattai Giampaolo ai miei tempi, poi la proprietà cinese decise di puntare su Montella". Di seguito le reazioni.