Il video dell'infortunio di Chiellini: per il centrale è risentimento al flessore

vedi letture

Infortunio dopo 19' per Giorgio Chiellini, capitano bianconero che mancava dal marzo del 2019 in Champions League. Il centrale ha accusato un risentimento al flessore della coscia e sarà valutato nei prossimi giorni. Clicca sul link in basso per il video dell'infortunio al 3 della Juventus.