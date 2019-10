Il video in cui Mancini apre a De Rossi: "Occasione per salutare i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato anche di Daniele De Rossi e della sua preconvocazione in azzurro che non si è però concretizzata nella chiamata in azzurro: "La valutazione è la stessa fatta con Buffon per la gara di Torino con l'Olanda. Ci faceva piacere dare a giocatori fondamentali un'altra occasione per salutare i tifosi. Lo abbiamo fatto anche con lui, che purtroppo è infortunato, non ha giocato le ultime gare ma vediamo più avanti se ci sarà la possibilità. Sono giocatori che hanno dato tanto alla Nazionale".