© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli può rientrare nel giro della Nazionale. L'ha dichiarato quest'oggi in conferenza stampa il ct Roberto Mancini, che nella prima conferenza stampa settimanale in quel di Coverciano s'è a lungo soffermato anche su Moise Kean: "Fisicamente l'ho visto alla prima partita, rientrava dopo un po' di mesi e non stava benissimo. Tecnicamente fa cose ottime come sempre e mi sembra che a Napoli sia andata un po' meglio. Però ha bisogno di giocare partite e quindi sono valutazioni che faremo più avanti. Io ho lavorato con Balotelli per diversi anni ed è sempre stato abbastanza serio, ha 29 anni e se vuole può arrivare all'età di Ribery e giocare ancora. Kean è giovanissimo, gli va dato tempo anche facendo qualche errore. Per lui vedo un grande futuro a livello tecnico, può solo migliorare, deve fare le cose giuste e può rientrare". In basso il video.