Il Villarreal perde, Siviglia in Champions League: il riscatto di Suso è obbligatorio

Il Villarreal ha perso contro la Real Sociedad, in casa, per 2-1. Il gol di Santi Cazorla, negli ultimi minuti di gara, non aiuta il Sottomarino Giallo a recuperare i tre punti sul Siviglia, distante nove lunghezze a oramai due giornate dal termine: gli andalusi sono quindi matematicamente quarti in classifica. Una bella notizia per Monchi ma anche per il Milan: è scattata la clausola per la permanenza di Suso al Siviglia, con 20 milioni che entrano nelle casse rossonere.