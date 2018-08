Il vinotinto inebria Udine

Udinese-Sampdoria 1-0

I venezuelani fin qui non si sono mai distinti nel mondo del calcio. Del resto lo sport nazionale è il baseball. Nell'ultimo decennio però qualcosa si è mosso, tanto che anche la Serie A ha iniziato ad attingere dai giocatori della vinotinto: Tomas Rincon è l'esempio più fortunato, ma anche Josef Martinez, transitato per Torino, ha fatto tesoro dell'esperienza italiana divenendo il miglior marcatore in una singola stagione di MLS.

L'Udinese, squadra internazionale per eccellenza, ha già posato gli occhi sul Paese e non si è scoraggiata di fronte ai flop di Rafael Romo (chi se lo ricorda?) e Adalberto Peñaranda. Darwin Machis a differenza dei due citati è partito subito forte, sin dalla Coppa Italia dove sconfitta a parte, ha illuminato la scena con alcune giocate d'alta scuola. A Parma ha messo paura con le sue accelerazioni, se pur non riuscendo ad essere incisivo, ma questa sera contro la Sampdoria si è vista anche la sostanza, oltre la forma: palla al piede è un pericolo costante e calamita di cartellini gialli per gli avversari. Nel gioco di Julio Velazquez va che è una meraviglia e sorprende soprattutto lo spirito di sacrificio, il pressare e il tornare a recuperare palla quando necessario. A 25 anni l'impressione è che Machis si sia presentato col giusto piglio e la giusta maturità. Del resto i sei anni in Europa lo hanno già sgrezzato a sufficienza e l'Italia può permettergli il salto di qualità a livello tattico. E l'Udinese la vetrina ideale per crescere ancora.