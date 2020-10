Il virologo Crisanti: "Il sistema è saturo, nuovo lockdown a Natale è nell'ordine delle cose"

Il virologo Andrea Crisanti ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai News' e s'è lanciato una visione piuttosto preoccupante sulla piega che prenderà la nuova ondata di coronavirus in Italia. "Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus - ha detto Crisanti -. Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo".