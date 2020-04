Il virologo e i timori di Lukaku: "Fondati ma non per tutti: il test dirà la verità"

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Romelu Lukaku in merito ai casi di influenza riscontrati nello spogliatoio dell'Inter a fine gennaio sta facendo discutere in giro per il mondo. Il Corriere dello Sport ha parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco, che non ha escluso che uno dei giocatori in rosa possa aver preso il Coronavirus in quei giorni: "Forse le paure di Lukaku possono essere giustificate, ma non per tutti. Difficile pensare che su 23 giocatori malati nessuno abbia riscontrato sintomi gravi". Comunque un modo per scoprire se le paure dell'attaccante siano o meno fondate c'è: "Basta sottoporre i giocatori al test immunologi: se risultano avere gli anticorpi per il Covid-19, significa che l'hanno avuto". La spiegazione di possibili contagi anche precedenti all'esplosione globale della pandemia è semplice: "Il virus circolava già ma probabilmente sotto una forma meno "cattiva". Il paziente zero di Codogno poteva tranquillamente già essere il numero 200".