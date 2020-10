Il virologo Pregliasco: "Chiusure selettive? Dipenderà da noi e dal nuovo galateo del DPCM"

Ospite di Radio Marte, il virologo Fabrizio Pregliasco è tornato sulla vicenda di Juve-Napoli: “Il protocollo era stato redatto in un momento di ottimismo. Si immaginava di stare più tranquilli, poi la realtà dà casistiche diverse. Dev’essere l’ASL a valutare complessivamente la situazione. Dobbiamo dare l’esempio e non dobbiamo eccedere nelle esigenze che non siano principalmente quelle sanitarie”.

Immagina chiusure selettive?

“Credo che in questa fase si debba poter gestire in modo proattivo e di preoccupazione gli scenari, per poter fronteggiare una situazione che potrebbe peggiorare. Quindi prepararsi al peggio cercando di gestire la situazione. Tutto questo dipenderà da noi, dal miglioramento dei tamponi al nuovo galateo che il DPCM renderà obbligo. Sarà una decisione anche politica e non solo tecnica. Ritengo però che a oggi si possa agire come è successo a Latina o La Spezia, quindi in territori specifici per situazioni particolari”.