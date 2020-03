Il virus del calcio italiano e le iniziative in autonomia: il caso della Fiorentina

La Fiorentina in queste ore sta facendo direttamente i conti con l'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 in Italia, visto che dopo l'iniziale della positività riscontrata in Vlahovic, alla lista si sono aggiunti anche Cutrone, Pezzella, il fisioterapista Dainelli e - con ogni probabilità, in attesa di una comunicazione ufficiale - ora anche il medico sociale viola: è notizia di tarda serata di ieri, infatti, che il dottor Luca Pengue sia stato ricoverato a Careggi, principale ospedale sul suolo fiorentino, in quanto avente sintomi facilmente riconducibili al temibile Coronavirus. E pensare che addirittura, già nelle ore successive alla farsesca partita giocata a Udine, il club viola aveva voluto prendere precauzioni in via autonoma, discostandosi da quelli che erano stati i dettati istituzionali nei giorni precedenti, costringendo di fatto l'intera squadra ad osservare una sorta di isolamento volontario della durata di qualche giorno, poi naturalmente esteso in avanti nelle sue tempistiche dai suddetti casi in cui è stata riscontrata la presenza del virus in alcuni tesserati. Fa un certo effetto ripensare alle ore, anzi ai giorni, che hanno preceduto quella partita a porte chiuse giocata ad Udine, e a chi - specie su sponda opposta - riteneva di poter giocare quella partita a porte aperte, in nome di un calcolo quanto mai astruso. E di una certa sottovalutazione della situazione, oggi evolutasi al punto in cui si ritiene impensabile poter tornare a giocare prima del mese di maggio, per essere ottimisti. Qualcuno, però - specie nelle istituzioni che regolano il meccanismo - sembrava non averlo capito, o almeno aver dato seguito al vero virus che affligge un calcio italiano frammentato, e troppo spesso dipendente dalle logiche del denaro, ancor prima di quelle del potere.