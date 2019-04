Il vittimismo che non serve. Tare e la storia di una morte annunciata

© foto di Federico Gaetano

Storia di una morte annunciata. Il ds Igli Tare ha così commentato la sconfitta subita dalla Lazio a San Siro, riferendosi agli episodi che avrebbero ancora una volta sfavorito la squadra capitolina. Per il dirigente albanese, il rigore concesso alla formazione rossonera è generoso, mentre è netto quello non fischiato nel recupero su Milinkovic-Savic. Poi ci sono altre situazioni che avrebbero sfavorito i laziali: "Quello che temevamo è successo: purtroppo ci dispiace andare a casa perdendo una gara giocata alla grande nel primo tempo. La sfida si doveva decidere sul campo tra le due squadre, non con gli episodi arbitrali come è avvenuto stasera".

Per l'ennesima volta, la responsabilità di una sconfitta viene scaricata sull'arbitro di turno. Ma in questo caso si parla addirittura di premeditazione, come se il destino della Lazio fosse già stato segnato prima della sfida, perché Rocchi avrebbe dovuto in qualche modo rimediare ai torti (anche in questo caso, presunti o reali) subiti dal Milan nelle ultime giornate. Un Milan che si era lamentato e che sarebbe stato quindi accontentato proprio nel match più importante, lo scontro-diretto contro una rivale nella corsa alla Champions League, come l'anno scorso in occasione della rete di Cutrone viziata da un tocco con la mano. Una linea accusatoria difficile da condividere, nonostante la buona memoria di Tare: "Siamo sempre in debito con le decisioni arbitrali, fin dall’anno scorso. Non vogliamo fare le vittime, prendiamo atto e andiamo avanti. Aspettiamo la fine del campionato e tireremo le somme". Un discorso ribadito anche in conferenza stampa: "La Lazio l'anno scorso è stata una vittima del VAR, quest'anno abbiamo molto da recriminare. In Italia si sa quali sono le squadre che hanno peso". Tare ha dimostrato, negli anni, di essere uno straordinario professionista e i meriti per i risultati ottenuti insieme a Simone Inzaghi sono evidenti e innegabili. Ma in questo caso si è fatto più di un passo indietro: la cultura del sospetto non fa bene al nostro calcio e rischia di trascinarlo in un tunnel senza via d'uscita.