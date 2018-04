Il week-end inglese - FA Cup, penultimo atto. Pep, è qui la festa?

Settimana piena per il calcio inglese quella che volge alla sua conclusione tra oggi e domani: da martedì scorso a ieri è successo davvero di tutto, compreso l'inaspettato annuncio d'addio all'Arsenal di Arsene Wenger dopo ventidue anni di servizio, nei quali ha messo in bacheca tre Premier League, sette FA Cup e altrettante Community Shield.

Tornando al campo, la genesi del 35esimo turno di campionato è coincisa con il pari-brodino che il Tottenham è stato costretto a farsi bastare contro il Brighton. A suo rischio e pericolo, visto la scalata inaspettata del Chelsea che grazie alla vittoria ottenuta a Turf Moor ai danni del Burnley (recupero del 31esimo turno) ora si è portato a -5 da Pochettino. Sorride il Manchester United di José Mourinho, corsaro a Bournemouth, saldamente secondo in classifica, ma ora atteso dal dentro o fuori in FA Cup contro gli Spurs per scoprire se sarà o meno una stagione da 'zeru tituli'. Al penultimo atto della coppa più antica del mondo partecipa anche la cenerentola del ballo di Wembley, quel Southampton che per un attimo vuole accantonare la pericolante posizione in classifica (terzultimo posto stazionario dopo il pari a reti bianche di giovedì con il Leicester) per affrontare ad armi pari Antonio Conte, curiosamente avversario otto giorni dopo l'incredibile rimonta di St. Mary's Stadium.

In mezzo alle semifinali di Coppa, spazio alle restanti gare di campionato, tra le quali quella del Manchester City con lo Swansea. Ovvero la prima occasione utile per la squadra di Guardiola di celebrare il titolo davanti ai propri tifosi. Nessuna celebrazione, semmai un doveroso tributo, a Emirates Stadium per Arsene Wenger, il quale nel match tra Gunners e West Ham sentirà uno degli ultimi abbracci in carriera da parte della sua gente. Curiosità, soprattutto dalla Capitale, per il match del The Hawthorns, dove il Liverpool affronterà il Wba, già giustiziere dello United, prima di vedersela con la Roma in Champions. Poco in palio, se non l'onore, tra Newcastle ed Everton, nel limbo di chi non può ambire all'Europa ma non deve nemmeno preoccuparsi della retrocessione in Championship.

Spettro, quest'ultimo, che Crystal Palace e Stoke City cercano di allontanare: le Eagles tentando il colpo gobbo a Watford, i Potters battendo un Burnley che potrebbe risentire delle fatiche degli impegni ravvicinati.

CLASSIFICA - Manchester City 87*; Manchester United 74; Liverpool 70; Tottenham 67; Chelsea 63; Arsenal 54*; Burnley 52; Leicester 44; Everton 42; Newcastle 41*; Bournemouth 38**; Watford 37; Brighton 36; West Ham 35*; Huddersfield 35; Crystal Palace 34; Swansea 33*; Southampton 29; Stoke 28; WBA 24.

* una partita in meno

** una partita in più