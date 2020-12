Il West Ham sfida Inter, Juventus e Milan per Giroud: il francese tra gli obiettivi per gennaio

vedi letture

Non ci sono solo le big italiane su Olivier Giroud. L'attaccante francese, sondato da Milan, Inter e Juventus in Serie A, sarebbe tornato infatti anche nel mirino del West Ham in Inghilterra. A pubblicarlo è il Mirror, secondo il quale gli Hammers starebbero pensando proprio al bomber in scadenza di contratto col Chelsea visti i continui problemi fisici di Michail Antonio e il rendimento discontinuo di Sebastien Haller. Giroud, lo ricordiamo, è stato cercato anche dall'Olympique Marsiglia in patria.