Il West Ham vuole riportare in Premier Eriksen: il danese e l'Inter hanno già aperto all'addio

vedi letture

Il West Ham vuole riportare in Premier League Christian Eriksen. Come scrive il portale Eurosport, gli Hammers starebbero infatti valutando il possibile acquisto del fantasista dell'Inter durante il mercato di gennaio. Il danese, quasi mai utilizzato da mister Conte, ha già aperto all'addio così come la stessa società nerazzurra, determinati il primo a riconquistare il protagonismo dei vecchi tempi e la seconda a realizzare una plusvalenza (o quantomeno a far rivalutare il giocatore).

L'ex Tottenham in quest'avvio di stagione ha collezionato appena 310 minuti giocati, distribuiti in 10 presenze con la Beneamata.