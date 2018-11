Il Wolverhampton gela Juve e Arsenal: Ruben Neves resta a gennaio

Cittadella, Venturato: "Il Livorno ci ha messo in difficoltà"

Benevento, Bucchi: "Non ho mai dubitato di questo gruppo"

Padova, Mazzocco dimesso dall'opedale dopo la pallonata in faccia

Perugia, Bianco: "Giocato con personalità in un campo difficile"

Serie B, i parziali: ancora 0-0 in Pescara-Ascoli e Spezia-Foggia

Pescara, Brugman: "Dobbiamo essere più cattivi in avanti"

Le pagelle del Foggia - Agnelli ingenuo, Gerbo non tiene Bidaoui

Padova, Belingheri: "Non cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato troppo"

Il Wolverhampton chiude per una cessione di Ruben Neves , almeno a gennaio. Secondo quanto riporta il Telegraph , il club inglese avrebbe detto che il centrocampista, che è nel mirino di Juve e Arsenal, non si muoverà nella sessione invernale di trattative.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy