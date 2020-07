Il Wolverhampton portoghese o il pazzo Olympiakos: sorteggio non semplice per la Roma

Se la Roma dovesse avere lo scalpo del suo ex direttore sportivo Monchi, battendo il Siviglia negli ottavi di Europa League, avrebbero poi di fronte un avversario ostico. Più il Wolverhampton dell'Olympiakos che, comunque, in questa stagione ha dimostrato di essere pazzo, riuscendo a ribaltare partite che sembravano già perse. Nella partita di andata di Europa League è arrivato un 1-1 firmato dal solito El Arabi e con pareggio dell'ex Lazio Pedro Neto, dopo l'espulsione di Semedo nel primo tempo.

WOLVERHAMPTON PORTOGHESE - È un brutto cliente, per informazioni ulteriori meglio chiedere a Walter Mazzarri e al suo Torino. Sta diventando una delle forze della Premier League, stabilmente nella parte sinistra della classifica, con alcuni giocatori di alto livello come Ruben Neves oppure Raul Jimenez, obiettivo Juventus valutato 100 milioni (a queste cifre difficilmente si muoverà). L'attacco è completato da Adama Traoré e Diogo Jota, altri due profili che sembrano piacere a tutti i club di una certa grandezza. Difesa a tre e centrocampo molto difensivo, in avanti ci sono molte soluzioni anche nelle seconde linee.

PAZZO OLYMPIAKOS - Quella contro il Milan non è stata l'unica impresa degli ultimi anni per i greci. Basti pensare alla vittoria contro l'Arsenal dei sedicesimi di Europa League, raggiunta incredibilmente all'Emirates dopo la sconfitta per 1-0 maturata ad Atene. Contro i Wolves sono andati sotto di un uomo ma hanno avuto comunque la forza per segnare l'1-0, salvo poi venire ripresi poco dopo. Invece in Super League greca non ha mai perso, vincendo il campionato con largo anticipo.