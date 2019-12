Il Wolverhampton vola, Cutrone segna. E il Milan lo rimpiange

Per un Moise Kean che fatica all'Everton c'è un Patrick Cutrone che festeggia al Wolverhampton. Ieri sera l'attaccante italiano è tornato al gol in Premier League, peraltro due minuti dopo il suo ingresso in campo. Contro il West Ham il tecnico dei Wolves, Nuno Espirito Santo, gli ha concesso gli ultimi sei minuti. Sfruttati come meglio non si poteva. E finalmente un gol che suggella una vittoria, dopo le due inutili fra Premier e Carabao Cup nelle sconfitte contro Chelsea e Aston Villa. Lo stesso club ha voluto celebrare la rete pubblicando le immagini del gol attraverso i social network e il messaggio: "Che momento per Patrick Cutrone!".

E che momento per il Wolverhampton, che col successo di ieri è salito al quinto posto in classifica, mentre in Europa League ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Era dal 1972 che la squadra non arrivava all'anno nuovo ancora in corsa per una competizione europea. Insomma, più di un motivo per il centravanti di non rimpiangere la scelta di emigrare in Inghilterra. I rimpianti per ora, sono tutti del Milan che prosegue la sua maledizione del "9": Piatek è fermo a tre reti, due delle quali su rigore, Leao a un gol e Rebic a zero.